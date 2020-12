"Tajwańskie wojsko monitorowało chińskie jednostki". Lotniskowiec Shandong w Cieśninie Tajwańskiej

Chiński lotniskowiec Shandong w asyście chroniących go okrętów przepłynął przez Cieśninę Tajwańską - przekazało ministerstwo obrony w Tajpej. Był to drugi rejs Shandonga u wybrzeży wyspy od czasu wejścia jednostki do służby w 2019 roku. Dzień wcześniej tę samą trasę przebył amerykański niszczyciel rakietowy USS Mustin.