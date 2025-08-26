Wysłannik Kremla przywiózł pozdrowienia od Putina. Xi o wspólnej misji

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej składa wizytę w Chinach Źródło: Reuters

Chiński przywódca oznajmił podczas poniedziałkowego spotkania w Pekinie z Wiaczesławem Wołodinem, przewodniczącym Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego - podała chińska państwowa telewizja CCTV.

Xi stwierdził ponadto, że rozwój stosunków rosyjsko-chińskich leży w podstawowym interesie obu narodów i "stanowi stabilne źródło pokoju na świecie". Relacje Pekinu i Moskwy określił mianem "najbardziej stabilnych, dojrzałych i strategicznie ugruntowanych między dwoma mocarstwami w dzisiejszym pogrążonym w turbulencjach i zmianach świecie".

Wizyta Wołodina nastąpiła na pięć dni przed planowanym przyjazdem do Chin przywódcy Rosji Władimira Putina, który ma wziąć udział w forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Pozdrowienia od Putina

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała, że Wołodin na spotkaniu z Xi Jinpingiem przekazał mu "pozdrowienia i najlepsze życzenia od Władimira Putina".

Jak podała chińska telewizja państwowa CCTV, Xi zaznaczył, że zarówno Chiny, jak i Rosja poniosły "ogromne straty w walce z japońskim militaryzmem i niemiecką agresją faszystowską, wnosząc znaczący wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej".

- Strona rosyjska jest gotowa wspólnie ze stroną chińską świętować to z trudem wywalczone zwycięstwo nad faszyzmem, upamiętniać męczenników i współpracować na rzecz stworzenia świetlanej przyszłości - oświadczył Wołodin, cytowany przez CCTV.

Intensywność relacji po inwazji zbrojnej na Ukrainę

Analityk z chińskiego think tanku MERICS Claus Soong zwraca uwagę, że intensywność politycznych kontaktów na wysokim szczeblu między ChRL a Rosją jest wyjątkowa w porównaniu z dwustronnymi relacjami tych krajów z innymi państwami.

Od lutego 2022 roku, kiedy Putin odwiedził Chiny na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji zbrojnej na Ukrainę, do lutego tego roku, Xi i Putin spotkali się lub rozmawiali telefonicznie 10 razy, a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów prowadzili rozmowy lub spotykali się niemal co miesiąc.

