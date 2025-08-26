Logo strona główna
Świat

Wysłannik Kremla przywiózł pozdrowienia od Putina. Xi o wspólnej misji

Władimir Putin , Xi Jinping
Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej składa wizytę w Chinach
Źródło: Reuters
Przed wizytą w Chinach Władimira Putina kraj ten odwiedził przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Po spotkaniu z wysłannikiem Kremla, chiński przywódca Xi Jinping oświadczył, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa.

Chiński przywódca oznajmił podczas poniedziałkowego spotkania w Pekinie z Wiaczesławem Wołodinem, przewodniczącym Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego - podała chińska państwowa telewizja CCTV.

Xi stwierdził ponadto, że rozwój stosunków rosyjsko-chińskich leży w podstawowym interesie obu narodów i "stanowi stabilne źródło pokoju na świecie". Relacje Pekinu i Moskwy określił mianem "najbardziej stabilnych, dojrzałych i strategicznie ugruntowanych między dwoma mocarstwami w dzisiejszym pogrążonym w turbulencjach i zmianach świecie".

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie

Maciej Michałek

Wizyta Wołodina nastąpiła na pięć dni przed planowanym przyjazdem do Chin przywódcy Rosji Władimira Putina, który ma wziąć udział w forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Pozdrowienia od Putina

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała, że Wołodin na spotkaniu z Xi Jinpingiem przekazał mu "pozdrowienia i najlepsze życzenia od Władimira Putina".

Władimir Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z 16 maja 2024 roku
Władimir Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z 16 maja 2024 roku
Źródło: SPUTNIK POOL/PAP

Jak podała chińska telewizja państwowa CCTV, Xi zaznaczył, że zarówno Chiny, jak i Rosja poniosły "ogromne straty w walce z japońskim militaryzmem i niemiecką agresją faszystowską, wnosząc znaczący wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej".

Dron wielkości bloku mieszkalnego. Nowa broń na ulicach Pekinu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dron wielkości bloku mieszkalnego. Nowa broń na ulicach Pekinu

Maciej Michałek

- Strona rosyjska jest gotowa wspólnie ze stroną chińską świętować to z trudem wywalczone zwycięstwo nad faszyzmem, upamiętniać męczenników i współpracować na rzecz stworzenia świetlanej przyszłości - oświadczył Wołodin, cytowany przez CCTV.

Intensywność relacji po inwazji zbrojnej na Ukrainę

Analityk z chińskiego think tanku MERICS Claus Soong zwraca uwagę, że intensywność politycznych kontaktów na wysokim szczeblu między ChRL a Rosją jest wyjątkowa w porównaniu z dwustronnymi relacjami tych krajów z innymi państwami.

Wojska Rosji i Chin ćwiczą razem. Kraje zapowiedziały, co będzie dalej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojska Rosji i Chin ćwiczą razem. Kraje zapowiedziały, co będzie dalej

Od lutego 2022 roku, kiedy Putin odwiedził Chiny na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji zbrojnej na Ukrainę, do lutego tego roku, Xi i Putin spotkali się lub rozmawiali telefonicznie 10 razy, a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów prowadzili rozmowy lub spotykali się niemal co miesiąc.

OGLĄDAJ: "Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”
Kijów, 31 lipca 2025 roku. W rosyjskim ataku zginęło 11 osób, 93 zostały ranne

"Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”

Kijów, 31 lipca 2025 roku. W rosyjskim ataku zginęło 11 osób, 93 zostały ranne
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP, Rossijskaja Gazieta

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL/PAP

ChinyXi JinpingRosjaWładimir PutinWiaczesław WołodinAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieII wojna światowa
