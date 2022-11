Chińczycy znaleźli sposób, by "powiedzieć wszystko, co chcą, ale nie mogą"

Czysta kartka białego papieru stała się symbolem antyrządowych protestów w Chinach. Jak mówił jeden z uczestników demonstracji, których szerszym tłem jest sprzeciw wobec polityki "zero Covid", ten niezapisany kawałek papieru "reprezentuje wszystko, co chcemy powiedzieć, ale nie możemy". Chińskie władze wprowadzają zakazy głoszenia wielu haseł i prowadzą cenzurę w mediach społecznościowych. Tymczasem protestujący w odpowiedzi posługują się sarkazmem i nadal wykorzystują symbol, który swoje korzenie ma w manifestacjach sprzed kilku lat.

Od piątku w Chinach trwają protesty, których katalizatorem był pożar w Urumczi na zachodzie kraju. Zginęło w nim co najmniej 10 osób. Wiele osób wyraża przekonanie, że to radykalne restrykcje covidowe utrudniły akcję ratunkową i gaszenie ognia.

Demonstranci wyrażają teraz bardzo otwarcie, na ulicach, swój sprzeciw wobec władz i ich polityki "zero Covid", stosowanej niezmiennie od początku 2020 roku, a więc już niemal trzy lata.

Hongkong, protest przeciwników chińskiej polityki "zero Covid" (28.11.2022) | PAP/EPA/JEROME FAVRE

Skąd wziął się znak białej kartki?

Czysta kartka "reprezentuje wszystko, co chcemy powiedzieć, ale nie możemy"

- Zdecydowanie nic nie było na papierze, ale my wiemy, co na nim jest - powiedziała BBC kobieta, która przyłączyła się do nowych protestów w Szanghaju.