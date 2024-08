Rządowy tabloid "Global Times" informuje o przypadkach pobierania nielegalnych opłat oraz przekupstwa wśród pracowników zakładów pogrzebowych. Wspomina też o zakładaniu i prowadzeniu cmentarzy bez odpowiednich zezwoleń, do jakich miało dochodzić w kilku prowincjach kraju. Do niedawna chińskie media informowały też o skandalu z udziałem krajowego producenta implantów medycznych podejrzewanego o handel szczątkami. W ostatnich dniach publikacje na ten temat w dużej części zniknęły z sieci.

Media o korupcji i nielegalnym handlu zwłokami w Chinach

Sprawa wyszła ona na jaw 7 sierpnia, po tym jak w mediach społecznościowych opisał ją prawnik, Yi Shenghua. Mężczyzna ujawnił wówczas dowody wskazujące na "nielegalny zakup szczątków ludzkich i kończyn jako surowców do produkcji" implantów medycznych, jakiego miał się dopuszczać ich producent. Sprawę opisały też później liczne media. Zgodnie z relacją Radia Wolna Azja, między styczniem 2015 a lipcem 2023 roku firma miała nielegalnie zakupić ludzkie szczątki o łącznej wartości 380 mln juanów (ok. 207 mln zł.). Ciała miała pozyskiwać między innymi od zakładów pogrzebowych. By zatuszować ich pochodzenie, dyrektor przedsiębiorstwa miał zlecić kilku swoim pracownikom sfałszowanie formularzy dobrowolnego oddawania ciał firmie – opisywał nieistniejący już artykuł powiązanego z chińskim rządem portalu "The Paper", który przed jego usunięciem widziała PAP.