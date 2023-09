Marynarka wojenna Chin buduje "silną armię". Poszukuje wykształconych pilotów na lotniskowce

"Potrzeba wysokiej jakości talentów wojskowych staje się z dnia na dzień coraz większą koniecznością"

W ogłoszeniu zamieszczonym w środę w mediach społecznościowych chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) napisała, że poszukuje absolwentów kierunków ścisłych i inżynierii w wieku do 26 lat, którzy chcą zostać pilotami maszyn startujących z okrętów, w tym lotniskowców.

Reuters podkreślił, że w ubiegłym roku ALW po raz pierwszy dopuściła nabór osób w wieku do 24 lat, a wcześniej przyjmowano tylko absolwentów szkół średnich poniżej 20. roku życia.

Pierwsze testy lotniskowca Fujian

Chiny kończą obecnie przygotowania do pierwszych testów morskich lotniskowca Fujian, ich trzeciego okrętu tego typu, a jednocześnie pierwszego w całości opracowanego w kraju. Hongkoński dziennik "South China Morning Post" podał we wrześniu, że Fujian może wejść do służby w marynarce ALW w 2025 roku.