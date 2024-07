Chcą pokazać Chinom swoje możliwości, planują operacje przy ukraińskiej granicy

Białoruskie organy ścigania przygotowują się do przeprowadzenia operacji pod fałszywą flagą w strefie przygranicznej z Ukrainą - podał ukraiński resort obrony. Jak dodał, za ich pomocą władze w Mińsku chcą zademonstrować swoje możliwości Chinom, z którymi Białoruś prowadzi manewry wojskowe.

"Planują stosować prowokacje, którym będą skutecznie 'zapobiegać', aby pokazać swoim chińskim odpowiednikom swoje możliwości. Od 8 do 19 lipca w Republice Białorusi odbywają się pierwsze wspólne ćwiczenia sił specjalnych wojska Białorusi i żołnierzy chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Ćwiczenia mają status 'antyterrorystycznych' " - napisano w komunikacie Centrum Narodowego Sprzeciwu ukraińskiego resortu obrony.

Przygotowywanie gruntu pod prowokacje

Według strony ukraińskiej, oświadczenie to miało przygotować grunt pod przeprowadzenie prowokacji przez Białoruś. Dla strony białoruskiej byłoby korzystne zademonstrowanie zdolności swoich sił bezpieczeństwa do reagowania na zagrożenia w kontekście przystąpienia Białorusi do Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz pierwszych wspólnych ćwiczeń wojskowych obu krajów.