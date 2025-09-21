Tysiące osób bierze udział w memoriale Charliego Kirka Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tysiące osób zbiera się na stadionie w Glendale w Arizonie, przeznaczonym do gry w futbol amerykański, aby wziąć udział w memoriale pożegnalnym Charliego Kirka. Uroczystość odbywa się 11 dni po tym, jak prawicowy aktywista został zastrzelony podczas spotkania na kampusie uniwersyteckim w Utah.

Za przygotowanie ceremonii odpowiada Turning Point USA, organizacja założona przez Kirka. Start uroczystości zaplanowano na godz. 11 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce). Lokalna policja szacuje, że na wydarzeniu obecnych będzie ponad 100 tysięcy ludzi.

Memoriał Charliego Kirka Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Organizatorzy rozstawili liczne sztalugi z wizerunkami Kirka na płycie stadionu oraz umieścili na krzesełkach dla widzów transparenty z nazwą organizacji. Ozdobioną w bordowe i złote barwy scenę otaczają dwa ekrany, które wyświetlają zdjęcia aktywisty. Nad nimi wiszą amerykańskie flagi Oprawę muzyczną zapewniają znani artyści wykonujący chrześcijańską muzykę popularną. Przed sceną postawiono kilkumetrowy drewniany krzyż.

Memoriał Charliego Kirka Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Uroczystość pożegnania Charliego Kirka. Lista gości

W trakcie uroczystości przemawiać będzie m.in. wdowa po zamordowanym aktywiście, Erika Kirk, która objęła funkcję nowej dyrektorki generalnej organizacji Turning Point USA.

Uroczystość memoriału Charliego Kirka Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Przewidziane są przemówienia najważniejszych polityków amerykańskiej administracji, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa, który na ceremonię wyruszył sprzed Białego Domu rządowym śmigłowcem. Wśród mówców będą też m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio czy szef Pentagonu Pete Hegseth.

Memoriał Charliego Kirka Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Za ochronę odpowiada Secret Service

Uroczystość została sklasyfikowana jako wymagająca szczególnej ochrony, co umożliwia władzom federalnym uruchomienie pełnego zakresu zasobów organów ścigania i bezpieczeństwa. Za koordynację zabezpieczenia wydarzenia odpowiada Secret Service.

Memoriał Charliego Kirka Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Charlie Kirk żarliwie propagował "doktrynę MAGA", przekonując, że jest "doktryną amerykańskiej odnowy, odrodzenia, doktryną, że Ameryka jest najwspanialszym krajem w historii świata". Był przeciwny aborcji, bagatelizował zmiany klimatyczne, popierał za to masowe deportacje i starał się jednoczyć młodych wokół tradycyjnych ról płciowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD