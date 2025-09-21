Logo strona główna
Świat

Przygotowali kilkumetrowy krzyż i tysiące transparentów. Tak pożegnają Charliego Kirka

Uroczystość memoriału Charliego Kirka
Tysiące osób bierze udział w memoriale Charliego Kirka
Źródło: Reuters
Na kilka najbliższych godzin jeden stadion stanie w centrum uwagi Ameryki. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób weźmie udział w memoriale zamordowanego Charliego Kirka. Podczas wydarzenia głos zabiorą najważniejsi politycy administracji USA, w tym prezydent Donald Trump.

Tysiące osób zbiera się na stadionie w Glendale w Arizonie, przeznaczonym do gry w futbol amerykański, aby wziąć udział w memoriale pożegnalnym Charliego Kirka. Uroczystość odbywa się 11 dni po tym, jak prawicowy aktywista został zastrzelony podczas spotkania na kampusie uniwersyteckim w Utah.

Za przygotowanie ceremonii odpowiada Turning Point USA, organizacja założona przez Kirka. Start uroczystości zaplanowano na godz. 11 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce). Lokalna policja szacuje, że na wydarzeniu obecnych będzie ponad 100 tysięcy ludzi.

Memoriał Charliego Kirka
Memoriał Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Organizatorzy rozstawili liczne sztalugi z wizerunkami Kirka na płycie stadionu oraz umieścili na krzesełkach dla widzów transparenty z nazwą organizacji. Ozdobioną w bordowe i złote barwy scenę otaczają dwa ekrany, które wyświetlają zdjęcia aktywisty. Nad nimi wiszą amerykańskie flagi Oprawę muzyczną zapewniają znani artyści wykonujący chrześcijańską muzykę popularną. Przed sceną postawiono kilkumetrowy drewniany krzyż.

Memoriał Charliego Kirka
Memoriał Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Uroczystość pożegnania Charliego Kirka. Lista gości

W trakcie uroczystości przemawiać będzie m.in. wdowa po zamordowanym aktywiście, Erika Kirk, która objęła funkcję nowej dyrektorki generalnej organizacji Turning Point USA.

Uroczystość memoriału Charliego Kirka
Uroczystość memoriału Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Przewidziane są przemówienia najważniejszych polityków amerykańskiej administracji, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa, który na ceremonię wyruszył sprzed Białego Domu rządowym śmigłowcem. Wśród mówców będą też m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio czy szef Pentagonu Pete Hegseth.

Memoriał Charliego Kirka
Memoriał Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Za ochronę odpowiada Secret Service

Uroczystość została sklasyfikowana jako wymagająca szczególnej ochrony, co umożliwia władzom federalnym uruchomienie pełnego zakresu zasobów organów ścigania i bezpieczeństwa. Za koordynację zabezpieczenia wydarzenia odpowiada Secret Service.

Memoriał Charliego Kirka
Memoriał Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Charlie Kirk żarliwie propagował "doktrynę MAGA", przekonując, że jest "doktryną amerykańskiej odnowy, odrodzenia, doktryną, że Ameryka jest najwspanialszym krajem w historii świata". Był przeciwny aborcji, bagatelizował zmiany klimatyczne, popierał za to masowe deportacje i starał się jednoczyć młodych wokół tradycyjnych ról płciowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tyler Robinson
Ujawniono SMS-y domniemanego zabójcy Charliego Kirka
Charlie Kirk
Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki
Michał Sznajder
Amerykanie żegnają Charliego Kirka. Przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie ludzie składają kwiaty i zapalają znicze
Żegnają Charliego Kirka, Trump wygłosi przemówienie. Służby w stanie najwyższej gotowości
OGLĄDAJ: TVN24 HD
21 2000 w kuluarach cl-0003

TVN24 HD
NA ŻYWO

21 2000 w kuluarach cl-0003
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/b

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpJ.D. VanceUSAPete HegsethMarco Rubio
