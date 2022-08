W tajemnicy zarządzał pięcioma ministerstwami. "Bezprecedensowe niszczenie demokracji"

W cytowanym przez Reutersa dokumencie Donaghue uznał, że decyzja byłego premiera o zachowaniu w tajemnicy decyzji o nadaniu sobie dodatkowych uprawnień była "niezgodna z konwencjami", ale nie naruszyła prawa. Zauważył jednak, że "ani naród, ani parlament nie mogą rozliczać ministra z jego pracy, jeśli jego tożsamość (...) (de facto) nie jest podana do wiadomości publicznej".

Nadminister

Między marcem 2020 a majem 2021 roku Morrison sprawował funkcję ministra zdrowia, finansów, spraw wewnętrznych, skarbu i przemysłu. Oznaczało to, że dzierżył taką samą władzę nad tymi resortami jak ministrowie, którzy wcześniej zostali wyznaczeni do kierowania nimi. Szefowie resortu spraw wewnętrznych, skarbu i finansów jeszcze do zeszłego tygodnia nie wiedzieli, że współdzielą władzę z premierem. Początkowo media informowały, że w niewiedzy na ten temat tkwili wszyscy ministrowie wyżej wymienionych resortów.