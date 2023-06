Zbrojne ramię Kremla i szemrane interesy. Co dalej z wagnerowcami w Afryce?

Na przestrzeni ostatniej dekady Grupa Wagnera zbudowała sobie silną pozycję w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rozlokowała tam tysiące żołnierzy i nawiązała bliskie relacje z lokalnymi władzami, uzyskując w zamian dostęp do bogatych afrykańskich złóż naturalnych. Po niedawnym buncie Jewgienieja Prigożyna zarówno obecność militarna jak i szemrane interesy grupy w Afryce stanęły pod znakiem zapytania.

W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami najemnicy Grupy Wagnera i sam Prigożyn mieli przemieścić się na Białoruś.