Pięćdziesiąt dni protestów w Bułgarii. Do dymisji podali się minister sprawiedliwości i szefowa CKW

W Bułgarii do dymisji podała się szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Stefka Stoewa. To druga ważna rezygnacja w ciągu dwóch dni. W środę zrezygnował minister sprawiedliwości Danaił Kiriłow. W Bułgarii od pięćdziesięciu dni trwają antyrządowe protesty.

Jednym z podstawowych zastrzeżeń Stoewej wobec zaproponowanych przez klub poselski partii premiera Bojko Borisowa GERB noweli ordynacji wyborczej jest przerzucenie na CKW całkowitej odpowiedzialności za zapewnienie maszyn do głosowania. Zdaniem Stoewej dostawa urządzeń jest sprawą władzy wykonawczej.

- (W myśl nowelizacji - red.) CKW powinna zapewnić techniczne urządzenia do głosowania przy niejasnym sformułowaniu, czy ma je kupić, czy wynająć. Niewyjaśnienie tego w ordynacji wyborczej ma na celu przerzucenie odpowiedzialności na CKW, która po ewentualnym przyjęciu noweli będzie zmuszona do pracy w warunkach niestabilnego i niejasnego ustawodawstwa – podkreśliła Stoewa.

Antyrządowe protesty trwają już od 50 dni

Między innymi sprawy głosowania za pomocą maszyn dotyczą trwające od 50 dni antyrządowe protesty. Obowiązek przeprowadzenia następnych wyborów parlamentarnych za pomocą maszyn jest zapisany w ordynacji wyborczej od kilku lat. Protestujący domagają się jego spełnienia, gdyż ich zdaniem dzięki temu uda się uniknąć licznych fałszerstw, które miały miejsce dotychczas i o których informacje przedostawały się do mediów.

Administracja państwowa jednak nie przystąpiła do przygotowania się do tego, a proponując nowelę ordynacji wyborczej, większość parlamentarna dąży do uniknięcia odpowiedzialności za ten typ głosowania.