Brytyjski resort: wojna ujawniła słabości rosyjskiej "koncepcji BGT"

Wojna w Ukrainie ujawniła słabości ważnej dla rosyjskiej doktryny wojennej "koncepcji batalionowych grup taktycznych (BGT)" - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony w komunikacie. Amerykański think-tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił, że zgrupowane na Białorusi rosyjskie wojska nie zostaną użyte do inwazji na Ukrainę z tego kierunku.

ISW o rosyjskich siłach na Białorusi

Rosyjskim jednostkom poświęcono też najnowszą analizę Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War). Eksperci amerykańskiego think-tanku przyjrzeli się formacjom rozmieszczonym na Białorusi. Wydaje się, że Kreml chce wykorzystać fakt przemieszczenia rosyjskich sił na terytorium Białorusi w charakterze operacji dezinformacyjnej wymierzonej w Zachód i Ukrainę - czytamy w najnowszej analizie ISW. Według niej ma to skoncentrować siły ukraińskie wokół Kijowa, by nie mogły być wykorzystywane na wschodzie i południu Ukrainy.