"Najbardziej niedorzeczne kłamstwo stulecia". Chińczycy oburzeni rezolucją brytyjskiego parlamentu

Chiny popełniają ludobójstwo wobec Ujgurów - uznali brytyjscy parlamentarzyści. Rezolucja nie zobowiązuje rządu do podjęcia szczególnych kroków, ale jeszcze bardziej komplikuje relacje z Pekinem - pisze dziennik "The Guardian".

Sekretarz stanu do spraw Azji Nigel Adams powiedział, że istnieją wiarygodne dowody na to, że powszechną praktyką w Chinach jest przymusowa praca Ujgurów, obozy internowania i systematyczne przypadki łamania praw człowieka, ale tradycyjnie brytyjski rząd uznawał, że ustalenie czy dochodzi do ludobójstwa leży w gestii "kompetentnych sądów krajowych i międzynarodowych".