Deklaracja w sprawie kluczowych projektów legislacyjnych na przyszły rok podpisana

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Słowenii Janez Jansza w imieniu prezydencji Rady, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na 2022 rok. - Nasza wspólna deklaracja to zobowiązanie do ciężkiej wspólnej pracy - oznajmiła von der Leyen.

- Europa musi znaleźć rozwiązania najpilniejszych problemów obywateli, w szczególności pandemii i jej skutków dla ich codziennego życia, a także długoterminowych wyzwań, przed którymi stoimy razem, takich jak zmiana klimatu. Nasza wspólna deklaracja to zobowiązanie do ciężkiej wspólnej pracy nad dostarczaniem rozwiązań we wszystkich tych kwestiach, od zdrowia po zmiany klimatu, od transformacji cyfrowej po szeroki dobrobyt gospodarczy - oświadczyła w czwartek szefowa KE Ursula von der Leyen.