Unijny dyplomata: impas w negocjacjach o brexicie trwa

Michel Barnier, główny negocjator do spraw brexitu, przekazał unijnym ambasadorom w poniedziałek w Brukseli, że w negocjacjach umowy handlowej z Wielką Brytanią mającej obowiązywać po brexicie jest nadal impas - poinformował Polską Agencję Prasową unijny dyplomata.

Po weekendowych rozmowach między Brukselą a Londynem nadal nie ma zgody w sprawie praw połowowych, rozstrzygania sporów i zasad uczciwiej konkurencji dla przedsiębiorstw. Brak porozumienia może poważnie wpłynąć na gospodarki zarówno UE, jak i Wielkiej Brytanii, ponieważ we wzajemnych relacjach handlowych musiałyby zostać zastosowane zasady Światowej Organizacji Handlu (WTO), co oznaczać będzie cła i kontrole celne.

"Chcemy umowy, ale nie za wszelką cenę"

W piątek szef Rady Europejskiej Charles Michel na konferencji prasowej w Brukseli powiedział, że jakiekolwiek porozumienie będzie musiało zostać zatwierdzone przez 27 państw członkowskich UE. Poinformował też, że temat pojawi się na szczycie UE w dniach 10-11 grudnia, na którym przywódcy zajmą stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących brexitu i ewentualnej przyszłej umowy z Wielką Brytania. - Chcemy umowy, ale nie za wszelką cenę. Dla Unii Europejskiej kluczem do sukcesu są równe szanse - zaznaczył Michel.

Władze Francji tymczasem zagroziły zawetowaniem ewentualnego "złego" porozumienia w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Wielką Brytania po brexicie. - Chcę powiedzieć naszym rybakom, naszym producentom, obywatelom, którzy słuchają, że nie zaakceptujemy umowy na złych warunkach - powiedział w radio Europe 1 francuski minister ds. europejskich Clement Beaune. - Jeśli nie uda się osiągnąć dobrego porozumienia, będziemy się temu sprzeciwiać. Każdy kraj ma prawo weta, więc jest to możliwe - dodał. - Dokonamy własnej oceny tej wersji roboczej umowy, jeśli taka istnieje - zaznaczył Beaune.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. Okres przejściowy obowiązuje do końca 2020 roku. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.