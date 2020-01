Izba Gmin odrzuciła poprawki Izby Lordów do ustawy o brexicie. Parlamentarny ping-pong trwa

Izba Gmin w środę odrzuciła pięć poprawek zgłoszonych przez Izbę Lordów do projektu ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Projekt wróci teraz do izby wyższej parlamentu. Proces ten będzie trwać, dopóki obie izby nie uzgodnią akceptowalnej dla nich treści.

Przyjęte w poniedziałek i we wtorek wieczorem - wbrew stanowisku rządu - poprawki Izby Lordów dotyczyły między innymi wydawania obywatelom Unii Europejskiej dokumentu dowodzącego, że mają oni prawo do pozostania po brexicie w Wielkiej Brytanii, zakresu uprawnień rządu w kwestii decydowania, które z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą być odrzucane przez brytyjskie sądy oraz ochrony praw dzieci uchodźców.

Izba Lordów zgłasza poprawki do ustawy o brexicie PAP/EPA

Izba Gmin w środowych głosowaniach odrzuciła wszystkie pięć poprawek. To oznacza, że projekt powróci do Izby Lordów, której członkowie mogą go ponownie zmieniać, a następnie ponownie trafi do Izby Gmin. Proces ten, potocznie nazywany parlamentarnym ping-pongiem, będzie trwać, dopóki obie izby nie uzgodnią akceptowalnej dla nich treści.

Ponieważ rząd Borisa Johnsona otrzymał w grudniowych wyborach silny mandat na przyjęcie ustawy o brexicie, nie należy się spodziewać, by lordowie ją blokowali. Jak się przewiduje, mogłaby ona trafić do aprobaty przez królową - co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego - jeszcze w czwartek.

Izba Gmin odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez Izbę Lordów PAP/EPA/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / HANDOUT

Izby brytyjskiego parlamentu muszą wypracować kompromis

Ustawa, nazywana w skrócie WAB, ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE, wynegocjowanej w połowie października zeszłego roku przez rząd Johnsona. Między innymi uchyla ona ustawę, na mocy której Wielka Brytania weszła przed laty do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Daje podstawę prawną do przekazywania płatności do UE, do których Wielka Brytania się zobowiązała, wyjaśnia zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Precyzuje też zakres, w jakim Wielka Brytania będzie podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wielka Brytania opuszcza UE PAP

Jej wejście w życie jest niezbędne do uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które ma nastąpić 31 stycznia. Samo wystąpienie z UE nie zakończy jeszcze procesu brexitu, bo rozpocznie się wtedy 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania w praktyce stanie się niegłosującym członkiem UE. Formalnie nie będzie już w Unii, ale nadal będzie członkiem jednolitego unijnego rynku, co oznacza też swobodę przepływu osób.

Wielka Brytania w czasie okresu przejściowego nadal będzie również częścią unii celnej, będzie płaciła składki do unijnego budżetu i pozostanie związana unijnymi prawami. W ciągu tych 11 miesięcy powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Źródło: PAP