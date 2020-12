Izba Gmin poparła umowę handlową z Unią Europejską

Brytyjska Izba Gim poparła w środę ratyfikację umowy o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Projekt ustawy, za którym zagłosowała większość deputowanych, implementuje do brytyjskiego prawa postanowienia umowy handlowej z Brukselą, które mają zacząć obwiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 521 posłów, przeciwnych było 73. Projekt zostanie teraz skierowany do Izby Lordów, a następnie musi uzyskać aprobatę królowej. Jedno i drugie powinno nastąpić jeszcze w środę.

Poparcie przez Izbę Gmin projektu ustawy było pewne, bo rząd Partii Konserwatywnej ma bezpieczną większość, a za jego przyjęciem opowiedziała się także główna siła opozycji, Partia Pracy. Jej lider Keir Starmer powiedział, że porozumienie z UE jest wadliwe, ale alternatywa w postaci zakończenia okresu przejściowego bez porozumienia byłaby jeszcze gorsza. - To jest cienka umowa. Ma wiele wad, ale cienka umowa jest lepsza niż brak umowy. Niewdrożenie tego porozumienia oznaczałoby natychmiastowe wprowadzenie ceł i kontyngentów z UE, co podniosłoby ceny i doprowadziło przedsiębiorstwa do upadku - mówił.