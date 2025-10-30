"Zgodnie z naszymi wyliczeniami bilans zabitych wynosi 132 osoby" - przekazały agencji AFP służby stanu Rio de Janeiro odpowiedzialne za wsparcie prawne najbardziej ubogich.
Według relacji agencji Reutera setki osób zebrało się przy głównej drodze prowadzącej do faweli (dzielnic nędzy), gdzie we wtorek policja przeprowadziła operację wymierzoną w gang znany jako Czerwone Komando (Comando Vermelho). Ludzie opłakują ofiary i zarzucają służbom, że dokonały egzekucji. AFP zaznacza, że pozostawione ciała zaczynają się rozkładać.
Gubernator stanu Rio de Janeiro Claudio Castro oświadczył, że operacja była sukcesem. Według niego, że w tej akcji policyjnej zginęło ok. 60 osób - zdaniem władz 54 przestępców i czterech funkcjonariuszy.
Najkrwawsza operacja policyjna w historii stanu
Wcześniej media informowały, że w operacji zginęły 64 osoby, co już wtedy czyniło z niej najtragiczniejszą w skutkach w historii stanu Rio de Janeiro. Operacja koncentrowała się na fawelach w północnej części miasta Rio, w pobliżu lotniska międzynarodowego.
Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva powiedział, że jest "wstrząśnięty" skutkami policyjnej akcji i - według komunikatu resortu sprawiedliwości w Brasilii - wyraził zdziwienie, że "operację na tak dużą skalę przeprowadzono bez wiedzy rządu federalnego".
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) oświadczyło, że jest "przerażone" operacją policyjną w Rio de Janeiro. "Ta śmiercionośna operacja pogłębia trend skrajnie śmiertelnych konsekwencji operacji policyjnych w marginalizowanych społecznościach Brazylii" - dodało biuro.
Policyjne akcje przeciwko gangom w Rio de Janeiro
Czerwone Komando to działająca od lat 70. XX wieku zorganizowana grupa przestępcza, uwikłana w handel narkotykami i bronią, porwania dla okupu oraz wymuszenia. We wtorkowej operacji brało udział około 2,5 tys. policjantów i żołnierzy, którzy zatrzymali 81 podejrzanych - przekazał gubernator Claudio Castro.
Policja w Rio często przeprowadzała duże akcje przeciwko przestępczości zorganizowanej przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak igrzyska olimpijskie w 2016 roku - zwróciła uwagę agencja Reutera.
Obecnie brazylijskie miasto przygotowuje się do globalnego szczytu C40, w ramach którego burmistrzowie miast spotkają się w przyszłym tygodniu, by dyskutować o zmianach klimatu.
Autorka/Autor: asty/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA