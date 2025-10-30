Ponad 60 osób zabitych podczas operacji służb w Rio de Janeiro Źródło: Reuters

"Zgodnie z naszymi wyliczeniami bilans zabitych wynosi 132 osoby" - przekazały agencji AFP służby stanu Rio de Janeiro odpowiedzialne za wsparcie prawne najbardziej ubogich.

Mieszkańcy opłakują ofiary policyjnej akcji w Rio de Janeiro Źródło: PAP/EPA/ANTONIO LACERDA

Według relacji agencji Reutera setki osób zebrało się przy głównej drodze prowadzącej do faweli (dzielnic nędzy), gdzie we wtorek policja przeprowadziła operację wymierzoną w gang znany jako Czerwone Komando (Comando Vermelho). Ludzie opłakują ofiary i zarzucają służbom, że dokonały egzekucji. AFP zaznacza, że pozostawione ciała zaczynają się rozkładać.

Gubernator stanu Rio de Janeiro Claudio Castro oświadczył, że operacja była sukcesem. Według niego, że w tej akcji policyjnej zginęło ok. 60 osób - zdaniem władz 54 przestępców i czterech funkcjonariuszy.

Policyjna akcja przeciwko gangom w Rio de Janeiro Źródło: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA

Najkrwawsza operacja policyjna w historii stanu

Wcześniej media informowały, że w operacji zginęły 64 osoby, co już wtedy czyniło z niej najtragiczniejszą w skutkach w historii stanu Rio de Janeiro. Operacja koncentrowała się na fawelach w północnej części miasta Rio, w pobliżu lotniska międzynarodowego.

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva powiedział, że jest "wstrząśnięty" skutkami policyjnej akcji i - według komunikatu resortu sprawiedliwości w Brasilii - wyraził zdziwienie, że "operację na tak dużą skalę przeprowadzono bez wiedzy rządu federalnego".

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) oświadczyło, że jest "przerażone" operacją policyjną w Rio de Janeiro. "Ta śmiercionośna operacja pogłębia trend skrajnie śmiertelnych konsekwencji operacji policyjnych w marginalizowanych społecznościach Brazylii" - dodało biuro.

#Brazil: Following the deadliest police operation in Rio de Janeiro's history, we call for comprehensive & effective reform of policing methods.



Violations cannot go unpunished.



Proper accountability processes must lead to truth and justice to avoid further impunity & violence.… pic.twitter.com/ygdHcV4Mea — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 29, 2025 Rozwiń Źródło: X

Policyjne akcje przeciwko gangom w Rio de Janeiro

Czerwone Komando to działająca od lat 70. XX wieku zorganizowana grupa przestępcza, uwikłana w handel narkotykami i bronią, porwania dla okupu oraz wymuszenia. We wtorkowej operacji brało udział około 2,5 tys. policjantów i żołnierzy, którzy zatrzymali 81 podejrzanych - przekazał gubernator Claudio Castro.

Policja w Rio często przeprowadzała duże akcje przeciwko przestępczości zorganizowanej przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak igrzyska olimpijskie w 2016 roku - zwróciła uwagę agencja Reutera.

Obecnie brazylijskie miasto przygotowuje się do globalnego szczytu C40, w ramach którego burmistrzowie miast spotkają się w przyszłym tygodniu, by dyskutować o zmianach klimatu.

