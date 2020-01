Ukraina miała dowody zestrzelenia samolotu pasażerskiego jej linii lotniczych Ukrainian International Airlines jeszcze przed oświadczeniem Teheranu, który się do tego przyznał - oświadczył w sobotę sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow. Z kolei szef ukraińskiego rządu Ołeksij Honczaruk przekazał, że państwo wypłaci odszkodowania bliskim ofiar katastrofy. Ma ono wynieść 200 tysięcy hrywien, czyli prawie 32 tysiące złotych.

Według niego dowody zdobyli ukraińscy specjaliści, którzy udali się do Iranu, aby zbadać przyczyny katastrofy. Urzędnik zastrzegł jednak, że Kijów nie chciał ogłaszać tych informacji, by Iran nie odesłał ukraińskiej grupy śledczej na Ukrainę.

- Eksperci znaleźli dowody, że była to rakieta. Z ogromną wiarygodnością możemy określić nazwę tej rakiety, wiemy, kiedy irańskie władze ją kupiły i wiemy, od kogo ją kupiły - poinformował.

W czwartek sekretarz ukraińskiej RBNiO mówił, że wiele wskazuje na to, że na miejscu tragedii znaleziono odłamki rosyjskiej rakiety ziemia-powietrze typu Tor , przeznaczonej do zwalczania celów na małych i średnich wysokościach.

W sobotę przekazał zaś, że Ukraina nie mogła wcześniej ogłosić tych informacji publicznie. - Zrozumieliśmy, co się stało w krótkim czasie, po połączeniu wszystkich napływających informacji. Nie mogliśmy zrobić tego publicznie, bo musieliśmy jeszcze nad tym popracować. Iran jest bardzo skomplikowanym krajem i martwiliśmy się, by nasi eksperci nie zostali odprawieni z powrotem - oświadczył. Według Daniłowa zdjęcia z miejsca katastrofy wskazują, że rakieta trafiła w kabinę pilota. - Uważamy, że jest to udowodniony fakt i dlatego rozmowy, które prowadzili piloci od razu zostały przerwane. Niestety, zginęli oni od razu po pierwszym uderzeniu - powiedział.