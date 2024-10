"Co do rozmów telefonicznych, to nieprawda". Co potwierdził Kreml

Donald Trump w 2020 roku, gdy był prezydentem Stanów Zjednoczonych, wysłał Władimirowi Putinowi maszyny do testów na covid – potwierdza Kreml, odnosząc się do rewelacji na temat potajemnych kontaktów obu przywódców opisanych w nowej książce dziennikarza Boba Woodwarda. Według dziennikarza obaj politycy "pozostali w kontakcie" po zakończeniu kadencji Trumpa.

Rzecznik stwierdził, że Władimir Putin faktycznie otrzymał od Donalda Trumpa amerykańskie urządzenia do testów na covid firmy Abbott, dodając jednak, że Rosja "też wysłała sprzęt na początku pandemii". - Ale co do rozmów telefonicznych, to nieprawda - stwierdził Pieskow.

Trump oskarżany o kontakty z Putinem

Według dziennikarza obaj politycy "pozostali w kontakcie" po zakończeniu kadencji Trumpa i - jak stwierdził doradca byłego prezydenta - rozmawiali "do siedmiu razy". W książce opisana jest scena, w której były prezydent mówi doradcom, by opuścili pokój, ponieważ chce przeprowadzić "prywatną rozmowę" z Putinem.

Harris: Trump podziwia dyktatorów, a ci goście go ogrywają

Do rewelacji odniosła się też we wtorek kandydatka demokratów Kamala Harris podczas występu w wieczornym programie rozrywkowym znanego komika Stephena Colberta.

- A ten człowiek daje testy covidowe Władimirowi Putinowi? Pomyślcie, co to oznacza, w dodatku do tego, że wysyłał "listy miłosne" do Kim Dzong Una. On myśli, że Władimir Putin to jego przyjaciel - dodała.