Amerykanie zaatakowali irański okręt. "Idzie na dno"

Amerykańskie Dowództwo Centralne poinformowało w niedzielę o zaatakowaniu irańskiego okrętu typu Jamaran (Dżamaran). "Okręt idzie na dno Zatoki Omańskiej" - przekazano.
"Jak powiedział prezydent, członkowie irańskich sił zbrojnych, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i policji 'muszą złożyć broń'. Opuśćcie okręt" - napisano, nawiązując do sobotnich wypowiedzi Donalda Trumpa.
Atak na Iran
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. - Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. Minister wojny USA dodał też, że "Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale go zakończą".
Jak podało CNN, po zwodowaniu w 2010 roku okrętu typu Jamaran mógł transportować ponad 120 osób i być uzbrojony w rakiety woda-powietrze, torpedy oraz nowoczesne działa morskie.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneiego, a także innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Iran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.
