Wagnerowcy "mieli bilety do Stambułu". Kreml: zatrzymanie "niezbyt mieści się w parametrach relacji sojuszniczych"

"Mieli bilety do Stambułu"

Pieskow powtórzył wyjaśnienie przedstawione w czwartek przez ambasadę Rosji w Mińsku, że w grupę wchodzili pracownicy prywatnej firmy ochroniarskiej, którzy w Mińsku spóźnili się na samolot za granicę. - Mieli bilety do Stambułu - dodał. Przedstawiciel Kremla powiedział, że do zatrzymanych do tej pory nie dopuszczono rosyjskiego konsula. - Moskwa jest tym nadzwyczaj zaniepokojona - oznajmił.