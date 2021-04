Białoruś i Rosja mówią o planach zamachu na Łukaszenkę. Oskarżenia wobec USA i Polski

FSB: zamach miał się odbyć 9 maja

Jak twierdzą rosyjskie służby, Ziankowicz, amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia (ma podwójne obywatelstwo), przybył do Moskwy "po konsultacjach w USA i w Polsce w celu spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych Białorusi, by przekonać ich do udziału w przewrocie". "Spiskowcy zostali zatrzymani przez rosyjskie służby bezpieczeństwa i przekazani partnerom białoruskim" - głosi komunikat.