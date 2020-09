Białorusinki nie odpuszczają mimo zatrzymań. "Kobiety dzielnie stawiają opór"

W Mińsku w sobotę odbywa się kolejny protest kobiet przeciw sfałszowaniu wyborów prezydenckich i represjom stosowanym wobec opozycji. Jak podają miejscowe media, w marszu uczestniczy około dwóch tysięcy osób. W ciągu około półtorej godziny od rozpoczęcia manifestacji doszło do serii zatrzymań, w tym kilku białoruskich dziennikarek - informują ich redakcje.

Kobiety w Mińsku wyszły na kolejny sobotni protest, by wyrazić swój sprzeciw wobec sfałszowania sierpniowych wyborów prezydenckich, zatrzymań przedstawicieli opozycji, w tym Maryi Kalesnikawej, a także wobec przemocy ze strony milicji i wojska.

"Tysiące osób bierze udział w pokojowym Marszu Kobiet w Mińsku. Władze groziły uczestnikom wieloletnim więzieniem i bronią palną. Marsz stale zmienia trasę, policja próbuje mu przeszkodzić, co jakiś czas atakuje kolumnę protestujących. Kobiety dzielnie stawiają opór" - relacjonuje na Twitterze białoruski dziennikarz Franak Wiaczorka.

Zatrzymania protestujących, dziennikarzy i muzyków

Wzdłuż ulic i placów stoją busy i inne samochody milicyjne. Punktowo dochodzi do zatrzymań – do więźniarek i busów funkcjonariusze odprowadzają po kilka osób. Podobnie jak tydzień temu, na krótko zatrzymano 73-letnią Ninę Bahinską. Później opozycjonistkę wypuszczono. Na zdjęciach widać, że zatrzymywani są także mężczyźni. Ogółem podczas protestu zatrzymano już co najmniej 60 osób – tyle nazwisk zebrało centrum praw człowieka Wiasna.