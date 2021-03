Łukaszenka "potrzebuje zewnętrznego wroga". "Dlatego szczuje się na Polaków"

Alaksandr Łukaszenka ogłosił Polskę swoim wrogiem i od początku marca w reżimowych media trwa bardzo ostra kampania antypolska. Polska nazywana jest hieną Europy, oskarża się ją o to, że chce przyłączyć do siebie kawałek Białorusi i do tego ma się posługiwać mniejszością polską, która szerzy wrogą narrację historyczną i dlatego mniejszość polska musi być represjonowana - mówił w TVN24 dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut, komentując zatrzymanie przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.