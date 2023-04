Andrzej Poczobut spędza 50. urodziny w białoruskim więzieniu

Niezależna gazeta "Nasza Niwa" uważa Poczobuta za "symbol niezłomności". Poczobut był namawiany do zwrócenia się do Alaksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie, jednak kategorycznie odmówił.

- Andrzej nie dał się złamać, choć doskonale wiedział, jakie konsekwencje go czekają. Ale wiedział również, że jeśli to zrobi, to zostanie to wykorzystane nie tylko przeciwko niemu, ale przeciwko całej mniejszości i przeciwko Polsce. Władze wykorzystałyby to propagandowo jako "przyznanie się" - mówił Polskiej Agencji Prasowej Barys Harecki ze zlikwidowanego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.