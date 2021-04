48. urodziny spędzi w celi. "Wysłał do synka kartkę po polsku i nie doszła", dochodzą tylko te po rosyjsku

Listy z aresztu do rodziny dochodzą. Z Mińska do Grodna docierają dość szybko, w ciągu około czterech dni. - Jednak tylko te pisane po rosyjsku. Wiemy, że Andrzej wysłał do synka kartkę po polsku i ona nie doszła. To samo z listem do rodziców, który też napisał po polsku – powiedziała Oksana Poczobut. W drugą stronę, niestety, komunikacja nie działa. - Naszych listów nie dostaje, nie wiadomo dlaczego – mówiła rozmówczyni PAP.