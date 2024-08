"Przeprosić? Oczywiście, bardzo mi przykro"

Premier Benjamin Netanjahu przyznał, że jest świadomy obaw obywateli o następstwa przemocy związanej z wojną w Strefie Gazy i konfliktem z Hamasem, ale jest gotów zaakceptować to ryzyko. "Bycie zniszczonym ma większe konsekwencje dla bezpieczeństwa Izraela" - stwierdził. "Wolę mieć złą prasę niż dobry nekrolog" - dodał.

Premier Izraela, w wywiadzie dla magazynu "Time", odniósł się do wojny w Strefie Gazu i ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Jak napisał magazyn, szef rządu od "10 miesięcy nie przeprosił za pozostawienie Izraela bezbronnym wobec ataku". "Jego jedynymi przeprosinami były wpis w mediach społecznościowych, obwiniający jego własnych szefów bezpieczeństwa o to, że nie udaremnili ataku" - czytamy w publikacji. Dlatego - napisała gazeta - pierwszym pytaniem w rozmowie było to, czy przeprosi.