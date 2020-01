Benedykt XVI: nie da się realizować obu powołań - kapłaństwa i małżeństwa

Emerytowany biskup Rzymu napisał najnowszą książkę, zatytułowaną "Z głębi naszych serc" razem z konserwatywnym gwinejskim kardynałem Robertem Sarahem, który stoi na czele Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Jej fragmenty zostały opublikowane w niedzielę na łamach francuskiej gazety "Le Figaro", do czego Watykan na razie się nie odniósł. Całość dzieła ma być dostępna od środy.

Wydaje się, że czas publikacji fragmentu o celibacie nie jest przypadkowy. Papież Franciszek ma rozważać postulaty zaproponowane podczas październikowego Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat Amazonii. To właśnie wtedy synod optował za odejściem od celibatu wśród duchownych. Padła też propozycja wprowadzenia diakonatu kobiet. Między innymi do tych zagadnień Franciszek ma odnieść się w adhortacji apostolskiej, której publikacja spodziewana jest w ciągu najbliższych miesięcy.

Benedykt, który w 2013 roku stał się pierwszym od 700 lat papieżem, który abdykował ze stanowiska, w swojej części "Z głębi naszych serc" pisze, że celibat stał się stabilną tradycją w Kościele około 1000 lat temu. "Ma on wielkie znaczenie, bo pozwala kapłanowi skupić się na swoim powołaniu. Wydaje się, że nie da się realizować obu - i kapłaństwa, i małżeństwa" - dodaje.

We wspólnej części książki Benedykt i Sarah stanowczo stwierdzają, że nie mogli milczeć na temat październikowego synodu, który doprowadził do starć między postępowymi i konserwatywnymi mediami katolickimi, a w konsekwencji do polaryzacji w Kościele liczącym 1,3 miliarda wiernych.