Znów będą latać między Belgradem a Prisztiną. Po 20 latach

"To wydarzenie stanowi kolejny krok w naszych wysiłkach zmierzających do znormalizowania stosunków pomiędzy Kosowem a Serbią" - napisał prezydent Kosowa Hashim Thaci. Podkreślił, że umowę osiągnięto dzięki "wkładowi" Roberta O'Briena, doradcy prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego oraz ambasadora USA w Berlinie Richarda Grenella. Ambasador został wyznaczony przez Trumpa w październiku ubiegłego roku na stanowisko specjalnego wysłannika na rozmowy pomiędzy Belgradem i Prisztiną.

Niepodległe Kosowo

USA i UE od lat zachęcają Kosowo i Serbię do znormalizowania stosunków, co pozwoliłoby Prisztinie na ubieganie się o członkostwo ONZ, blokowane obecnie przez Rosję - sojusznika Serbii. Rozmowy między Kosowem a Serbią o normalizacji stosunków zostały przerwane w listopadzie 2018 roku, gdy Prisztina wprowadziło 100-procentowe cła na towary produkowane w Serbii. Belgrad zapowiedział, że nie wróci do negocjacji do momentu cofnięcia ceł.