Świat

"To nie był zwykły przelot". Drony znów nad bazą wojskową

Kleine Brogel Air Base - wojskowa baza lotnicza w Belgii
Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową
Źródło: TVN24
Belgisjkie służby otrzymały w sobotę wieczorem zgłoszenia o dronach nad wojskową bazą lotniczą Kleine Brogel. To już drugi raz w ciągu dwóch dni, kiedy na niebie nad tym obiektem zauważono niezidentyfikowane bezzałogowce. Według ministra obrony tym razem były większe i leciały wyżej.

Minister obrony Belgii Theo Francken już w sobotę informował, że w nocy z piątku na sobotę nad bazą Kleine Brogel w północno-wschodniej części kraju zauważono kilka niezidentyfikowanych dronów. W niedzielę minister przekazał zaś, że minionej nocy również doszło do takiego zdarzenia.

"Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy trzy zgłoszenia o dronach nad Kleine Brogel, większych i latających na większych wysokościach. To nie był zwykły przelot, ale wyraźna komenda skierowana w kierunku Kleine Brogel" - napisał na X.

Jak przekazał, "użyto zagłuszacza dronów, ale bezskutecznie". "Śmigłowiec i radiowozy ścigały bezzałogowce, ale zgubiły je po kilku kilometrach" - dodał belgijski minister.

Drony zauważone w Belgii

Baza lotnicza Kleine Brogel jest siedzibą belgijskiego 10. Skrzydła Taktycznego, które obsługuje F-16 Fighting Falcons. Przechowywana jest tam też broń jądrowa USA, a od 2027 roku mają w niej stacjonować myśliwce F-35.

Wojskowa baza lotnicza w Belgii Kleine Brogel (zdjęcie ilustracyjne)
Wojskowa baza lotnicza w Belgii Kleine Brogel (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: VanderWolf Images / Shutterstock

Drony zauważono też niedawno nad bazami Elsenborn na wschodzie Belgii i nad Marche-en-Famenne na południowym wschodzie Belgii.

Agencja Reutera informowała wtedy, że drony zaobserwowano w nocy, co uniemożliwiło ustalenie rodzaju użytych urządzeń. "To nie było dzieło amatorów, lecz doświadczonych pilotów dronów" - ocenił wówczas szef resortu obrony.

Źródło: Google Maps

Dziesiątki tysięcy nieautoryzowanych lotów dronów w ciągu roku

Na przełomie września i października media informowały, że w 2024 roku w newralgicznych obszarach belgijskiej przestrzeni powietrznej, takich jak lotniska i tereny wojskowe, wykryto około 31 tysięcy przelotów dronów. SkeyDrone, spółka zależna kontrolera ruchu lotniczego Skeyes, poinformowała, że 90 procent z nich stanowiły loty nieautoryzowane.

Kraje NATO pozostają w ostatnich tygodniach w stanie podwyższonej gotowości po zaobserwowaniu dronów i innych atakach powietrznych, między innymi w Kopenhadze, Monachium, w Polsce i krajach bałtyckich.

W piątek drony zakłóciły pracę lotniska w Berlinie. Jak informowała agencja AFP, zdaniem niemieckich władz za incydentem mogła stać Rosja. W ostatnich dniach władze Litwy kilkakrotnie musiały zamykać przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie, gdy w pobliżu pojawiały się balony przemytnicze znad Białorusi.

Na początku października Komisja Europejska zaproponowała cztery europejskie projekty obronne, w tym system zwalczania dronów i plan wzmocnienia wschodniej granicy, w ramach działań mających na celu podniesienia zdolności obronnych Unii Europejskiej do 2030 roku.

pc

Autorka/Autor: akr//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: VanderWolf Images / Shutterstock

