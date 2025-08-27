Będzie Departament Wojny? Szef Pentagonu: chodzi o etos wojownika

- Donald Trump w poniedziałek opowiedział się za zmianą nazwy Pentagonu na Departament Wojny.
- Resort pod taką nazwą działał w USA do lat 40. XX wieku.
- Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że miało to mocniejsze brzmienie. Trump już wcześniej nazywał szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha sekretarzem wojny.
- Temat potencjalnej zmiany nazwy resortu obrony jest obecny w amerykańskiej administracji od kilku miesięcy.
- Może następnym razem, gdy będziemy tutaj, na mojej wizytówce już będzie widniała nazwa Departament Wojny - powiedział Hegseth podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu.
- Nie chodzi tylko o słowa. Chodzi o etos wojownika - oznajmił. Jak przypomniał "George Washington utworzył Departament Wojny, bo chciał, byśmy wygrywali nasze wojny". - Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Nie chcemy wojny, nie dążymy do niej. Prezydent jest rozjemcą - podkreślił.
W marcu Hegseth zamieścił na swoim profilu w serwisie X ankietę z pytaniem, która nazwa jest lepsza - Departament Obrony czy Departament. Zwyciężyła opcja druga (ponad 54 proc.). W ankiecie udział wzięło ponad 200 tysięcy internautów.
Trump: musimy do tego wrócić
Prezydent USA Donald Trump we wtorek ponownie podkreślił, że podoba mu się nazwa resort wojny. - Podejmiemy tę decyzję, prawda? - zwrócił się do członków gabinetu.
Dzień wcześniej Trump też opowiedział się za zmianą nazwy. - Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (...) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić - powiedział Trump w poniedziałek w Gabinecie Owalnym. Poinformował, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.
Departament Wojny działał w USA od 1789 do 1947 roku. Po reorganizacji, w 1949 roku, powołano resort obrony. Zmiana nastąpiła za prezydentury demokraty Harry'ego Trumana.
Politico zwraca uwagę, że ewentualna zmiana nazwy resortu prawdopodobnie potrzebowałaby zatwierdzenia przez Kongres USA.
Autorka/Autor: momo
Źródło: PAP, Politico
Źródło zdjęcia głównego: Keith J Finks/Shutterstock