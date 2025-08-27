Będzie Departament Wojny? Szef Pentagonu: chodzi o etos wojownika

Pentagon i amerykańskie budynki rządowe Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Donald Trump w poniedziałek opowiedział się za zmianą nazwy Pentagonu na Departament Wojny.

Resort pod taką nazwą działał w USA do lat 40. XX wieku.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że miało to mocniejsze brzmienie. Trump już wcześniej nazywał szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha sekretarzem wojny.

Temat potencjalnej zmiany nazwy resortu obrony jest obecny w amerykańskiej administracji od kilku miesięcy.

- Może następnym razem, gdy będziemy tutaj, na mojej wizytówce już będzie widniała nazwa Departament Wojny - powiedział Hegseth podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu.

- Nie chodzi tylko o słowa. Chodzi o etos wojownika - oznajmił. Jak przypomniał "George Washington utworzył Departament Wojny, bo chciał, byśmy wygrywali nasze wojny". - Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Nie chcemy wojny, nie dążymy do niej. Prezydent jest rozjemcą - podkreślił.

W marcu Hegseth zamieścił na swoim profilu w serwisie X ankietę z pytaniem, która nazwa jest lepsza - Departament Obrony czy Departament. Zwyciężyła opcja druga (ponad 54 proc.). W ankiecie udział wzięło ponad 200 tysięcy internautów.

Better name?



Have my thoughts…welcome yours. #PeoplesPentagon — Pete Hegseth (@PeteHegseth) March 22, 2025 Rozwiń

Trump: musimy do tego wrócić

Prezydent USA Donald Trump we wtorek ponownie podkreślił, że podoba mu się nazwa resort wojny. - Podejmiemy tę decyzję, prawda? - zwrócił się do członków gabinetu.

Dzień wcześniej Trump też opowiedział się za zmianą nazwy. - Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy (...) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić - powiedział Trump w poniedziałek w Gabinecie Owalnym. Poinformował, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.

Departament Wojny działał w USA od 1789 do 1947 roku. Po reorganizacji, w 1949 roku, powołano resort obrony. Zmiana nastąpiła za prezydentury demokraty Harry'ego Trumana.

Politico zwraca uwagę, że ewentualna zmiana nazwy resortu prawdopodobnie potrzebowałaby zatwierdzenia przez Kongres USA.

