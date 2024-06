W piątek władze Barcelony ogłosiły, że w ciągu najbliższych kilku lat niedozwolone stanie się wynajmowanie mieszkań turystom. Burmistrz Jaume Collboni poinformował, że do listopada 2028 roku władze miasta nie będą już przyznawać nowych licencji. Obecnie ponad 10,1 tys. mieszkań w mieście może być legalnie wynajmowane przyjezdnym na krótki termin. - Stawiamy czoła temu, co uważamy za największy problem Barcelony - podkreślił Collboni.

Burmistrz dodał, że te dziesięć tysięcy mieszkań obecnie udostępnianych na popularnych platformach do rezerwowania pobytu "będzie przeznaczonych dla mieszkańców miasta lub trafi na rynek w celu wynajmu lub sprzedaży".

Koniec z wynajmem mieszkań w Barcelonie

CNN zauważa, że ten "niespodziewanie drastyczny ruch" ma związek z próbą powstrzymania rosnących kosztów związanych z mieszkalnictwem w hiszpańskim mieście i uczynienie go bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Wsparcie dla decyzji władz Barcelony okazała hiszpańska minister mieszkalnictwa i spraw miejskich Isabel Rodríguez García. "Chodzi o to, by dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować dostęp do godnych mieszkań w przystępnej cenie" - napisała w serwisie X.