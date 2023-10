Strzelanina w centrum handlowym w Bangkoku. Są ofiary śmiertelne

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 587 dni. Proukraiński mer okupowanego Melitopola Iwan Fedorow przekazał, że Rosjanie boją się postępów ukraińskiej ofensywy w obwodzie zaporoskim i ryzyka utraty miasta Tokmak. "Wokół tego miasta (Rosjanie) betonują okopy i budują nowe linie obrony" - wyjaśnił Fedorow we wpisie na kanale Telegram, co ma wskazywać na wzmacnianie rosyjskich fortyfikacji. Poinformował również, że okupanci budują nowe szlaki transportowe, które ułatwią dostawę ładunków wojskowych do kontrolowanych terenów. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.