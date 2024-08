Awaria w parku rozrywki, pasażerowie zawiśli w powietrzu. Nagranie

Jedna z atrakcji w parku rozrywki Sea World w Australii we wtorek doznała awarii. W rezultacie jej pasażerowie na półtorej godziny utknęli w powietrzu, czekając na pomoc. Do sieci trafiło nagranie ze zdarzenia, na którym widać m.in., jak uwięzionym osobom dostarczana jest woda.

W parku rozrywki Sea World nieopodal Brisbane w Australii doszło we wtorek do awarii jednej z atrakcji - ogromnego wahadła o nazwie Vortex. Ze względu na usterkę jednego z jej czujników, nieoczekiwanie zatrzymała się w czasie działania, więżąc swoich pasażerów w powietrzu. Gdy doszło do awarii, na urządzeniu znajdowało się łącznie 13 osób.