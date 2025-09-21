Koncern zwalnia pracownika, MSZ wzywa rosyjskiego dyplomatę. W tle podejrzenie o szpiegostwo

Austriacki tygodnik "Profil" przekazał, że pracownik koncernu OMV miał zwrócić na siebie uwagę zachodnich służb wywiadowczych przez spotkania z rosyjskim dyplomatą podejrzewanym o współpracę z rosyjskim wywiadem FSB. Według gazety austriackie służby wywiadowcze monitorowały pracownika przez kilka miesięcy.
OMV poinformował agencję Reutera, że zerwało ze skutkiem natychmiastowym kontrakt z pracownikiem i zadeklarowało chęć podjęcia pełnej współpracy z odpowiednimi organami. "Ze względu na ochronę danych, nie możemy podawać dalszych szczegółów" - przekazał rzecznik koncernu.
Zwolnienie w koncernie OMV. Austria wzywa rosyjskiego chargé d'affaires
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Austrii poinformowało agencję, że ma wiedzę o zarzutach wobec zwolnionego pracownika i toczącym się postępowaniu karnym przeciwko rosyjskiemu dyplomacie. Kierujący rosyjską ambasadą w Wiedniu chargé d'affaires został wezwany przez austriacki resort dyplomacji w celu uchylenia immunitetu rzeczonego dyplomaty.
"W przeciwnym razie będzie musiał zostać uznany za persona non grata i opuścić Austrię" - przekazał austriacki MSZ.
Według ustaleń tygodnika "Profil" zwolniony pracownik był tymczasowo oddelegowany do Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które posiada 25 procent udziałów OMV. Dzięki temu miał wgląd do kluczowych informacji obu firm, które następnie miał przekazywać rosyjskiemu dyplomacie w trakcie spotkań w Wiedniu.
Zarówno Adnoc, jak i rosyjskie MSZ nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera związane ze sprawą.
Autorka/Autor: sz/akw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: fotoearl/Shutterstock