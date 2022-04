Australia zatwierdza modernizację pocisków o wartości 2,6 miliarda dolarów, żeby przeciwdziałać Chinom

- Kiedy widzisz, co dzieje się w Ukrainie, kiedy widzisz, jaki jest potencjał konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku, jest to dla nas teraz bardzo realne zagrożenie i musimy być realistami, w jaki sposób zamierzamy powstrzymać każdy akt agresji i aby pomóc w utrzymaniu pokoju w naszym regionie – powiedział we wtorek minister obrony Australii Peter Dutton.