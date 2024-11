30-latek podróżował na statku handlowym pod banderą Singapuru Double Delight. Ostatni raz na pokładzie widziano go w czwartek o 11:30 wieczorem czasu lokalnego. Mężczyzna wypadł za burtę około 8 kilometrów na południowy wschód od Newcastle w Nowej Południowej Walii . Okoliczności zdarzenia nie są jasne - pisze CNN.

"Był wyziębiony i wyczerpany"

Służby ratunkowe przekazały, że mężczyzna, gdy trafił do szpitala, był przytomny. "Podejrzewano u niego hipotermię. Przewieziono go do szpitala w stanie poważnym, ale stabilnym" – poinformowano w oświadczeniu.