Gdzie jest czteroletnia Cleo? Poszukiwania w Australii

Trwają poszukiwania czteroletniej Cleo Smith. Dziewczynka zaginęła w nocy na odludnym kempingu, 900 kilometrów od Perth. Na konferencji jej matka wspomniała ostatnie chwile z córką. - Najgorsze jest to, że nie możemy tu nic więcej zrobić. To dzieje się poza naszą kontrolą - przyznała.

Ellie Smith, matka Cleo, zrelacjonowała lokalnym mediom ich "przerażające" ostatnie dni. - Tak naprawdę nie spaliśmy – przyznała podczas pełnej emocji konferencji. - Wszyscy pytają nas, czego potrzebujemy. A wszystko, czego potrzebujemy, to nasza mała dziewczynka w domu. ​​Najgorsze jest to, że nie możemy tu nic więcej zrobić. To dzieje się poza naszą kontrolą, więc czujemy się beznadziejnie - opisywała.