Zełenski: Putin testuje świat

Zełenski: przygotowujemy dokumenty w sprawie państw, które zobowiązały się do uczestnictwa w siłach reasekuracyjnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet - przekazały Siły Powietrzne. Władze w Kijowie podały, że zginęły dwie osoby, w tym roczne dziecko, a 15 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku dronowym na stolicę.

Rosyjski atak na siedzibę ukraińskiego rządu Źródło: Reuters

Zełenski: ataki stają się coraz bardziej bezczelne

W wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że "oczywiste jest, że Rosja stara się zadać ból Ukrainie, a ataki stają się coraz bardziej bezczelne".

- To jasny znak, że Putin testuje świat, czy zaakceptują to, czy się pogodzą. Dlatego istotne jest, by oświadczenia liderów, państw i instytucji były uzupełnione silnymi działaniami: sankcjami wobec Rosji, osób z nią powiązanych, wysokimi taryfami i innymi ograniczeniami w handlu - powiedział.

Podkreślił przy tym, że resort spraw zagranicznych informuje partnerów o kolejnej eskalacji ze strony Rosji. - Liczymy na stanowczą reakcję Ameryki. To jest właśnie to, czego potrzeba - ocenił.

CZYTAJ TAKŻE: Trump chce przejść do kolejnego etapu sankcji wobec Rosji. Generał Kellog: ostatni atak jest eskalacją

Wołodymyr Zełenski przy zniszczonym przez Rosjan budynku w Kijowie Źródło: president.gov.ua

Według Zełenskiego przywódca Rosji Władimir Putin nie chce negocjacji, wyraźnie się przed nimi ukrywa, dlatego niedobory paliwa w Rosji i inne problemy gospodarcze są logiczną odpowiedzią na rosyjską odmowę zawieszenia broni czy spotkań przywódców.

>> Zełenski o Putinie: może przyjechać do Kijowa

Zełenski podziękował również światowym przywódcom za wsparcie Ukrainy po zmasowanym rosyjskim ataku. Wśród nich wymienił między innymi premiera Polski Donalda Tuska, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, premierkę Danii Mette Frederiksen, premierkę Włoch Giorgię Meloni, rząd Chorwacji i innych.

Szef państwa ukraińskiego podkreślił, że Rosja podczas zmasowanych ataków wykorzystuje 300-400 dronów kamikadze Shahed, dlatego produkcja ukraińskich dronów przechwytujących musi osiągnąć podobną skalę.

Rosyjski atak na budynek rządu Ukrainy Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Zapowiedział także spotkanie w formacie Ramstein w nadchodzącym tygodniu i wyraził oczekiwanie na nowe pakiety wsparcia od partnerów. - W tym tygodniu odbędzie się spotkanie w formacie Ramstein. Dziś z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem omówiliśmy przygotowania i priorytety negocjacyjne - przekazał Zełenski.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"