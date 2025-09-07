Logo strona główna
Świat

Zełenski: Putin testuje świat

Wołodymyr Zełenski
Zełenski: przygotowujemy dokumenty w sprawie państw, które zobowiązały się do uczestnictwa w siłach reasekuracyjnych
Źródło: TVN24
Oczywiste jest, że Rosja stara się zadać ból Ukrainie, a ataki stają się coraz bardziej bezczelne - powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że oświadczenia liderów i państw po zmasowanych atakach na Ukrainę muszą być poparte "stanowczymi działaniami", a Ukraina liczy przede wszystkim na zdecydowaną reakcję USA.

Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet - przekazały Siły Powietrzne. Władze w Kijowie podały, że zginęły dwie osoby, w tym roczne dziecko, a 15 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku dronowym na stolicę.

ukraina
Rosyjski atak na siedzibę ukraińskiego rządu
Źródło: Reuters

Zełenski: ataki stają się coraz bardziej bezczelne

W wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że "oczywiste jest, że Rosja stara się zadać ból Ukrainie, a ataki stają się coraz bardziej bezczelne".

- To jasny znak, że Putin testuje świat, czy zaakceptują to, czy się pogodzą. Dlatego istotne jest, by oświadczenia liderów, państw i instytucji były uzupełnione silnymi działaniami: sankcjami wobec Rosji, osób z nią powiązanych, wysokimi taryfami i innymi ograniczeniami w handlu - powiedział.

Podkreślił przy tym, że resort spraw zagranicznych informuje partnerów o kolejnej eskalacji ze strony Rosji. - Liczymy na stanowczą reakcję Ameryki. To jest właśnie to, czego potrzeba - ocenił.

CZYTAJ TAKŻE: Trump chce przejść do kolejnego etapu sankcji wobec Rosji. Generał Kellog: ostatni atak jest eskalacją

Zdjęcie z 29 sierpnia
Wołodymyr Zełenski przy zniszczonym przez Rosjan budynku w Kijowie
Źródło: president.gov.ua

Według Zełenskiego przywódca Rosji Władimir Putin nie chce negocjacji, wyraźnie się przed nimi ukrywa, dlatego niedobory paliwa w Rosji i inne problemy gospodarcze są logiczną odpowiedzią na rosyjską odmowę zawieszenia broni czy spotkań przywódców.

>> Zełenski o Putinie: może przyjechać do Kijowa

Zełenski podziękował również światowym przywódcom za wsparcie Ukrainy po zmasowanym rosyjskim ataku. Wśród nich wymienił między innymi premiera Polski Donalda Tuska, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, premierkę Danii Mette Frederiksen, premierkę Włoch Giorgię Meloni, rząd Chorwacji i innych.

Szef państwa ukraińskiego podkreślił, że Rosja podczas zmasowanych ataków wykorzystuje 300-400 dronów kamikadze Shahed, dlatego produkcja ukraińskich dronów przechwytujących musi osiągnąć podobną skalę.

Rosyjski atak na budynek rządu Ukrainy
Rosyjski atak na budynek rządu Ukrainy
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Zapowiedział także spotkanie w formacie Ramstein w nadchodzącym tygodniu i wyraził oczekiwanie na nowe pakiety wsparcia od partnerów. - W tym tygodniu odbędzie się spotkanie w formacie Ramstein. Dziś z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem omówiliśmy przygotowania i priorytety negocjacyjne - przekazał Zełenski.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Pokój z Rosją? To iluzja"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

