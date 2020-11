Szef MSW o "islamskim terroryście". "Nie pozwolimy, aby nasze podstawowe prawa zostały nam odebrane"

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii Karl Nehammer stwierdził na konferencji prasowej, że atak w Wiedniu to próba osłabienia i podzielenia "demokratycznego społeczeństwa". - Nie pozwolimy, aby nasze podstawowe prawa zostały nam odebrane - dodał.

Co wiemy o atakach w Wiedniu:

* Pierwsze strzały padły około godziny 20 * Było najprawdopodobniej kilku sprawców * Do ataku doszło w sześciu miejscach w 1. dzielnicy (Innere Stadt) * W czasie strzelaniny zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych * W szpitalu zmarły trzy osoby - dwie kobiety i mężczyzna * Jeden domniemany sprawca został zastrzelony

W poniedziałek wieczorem w Wiedniu doszło do strzelaniny . Rzecznik austriackiego MSW przekazał, że strzały oddano w sześciu lokalizacjach znajdujących się w pobliżu centralnej synagogi w Wiedniu. Zginęli przechodzień i jeden z napastników, a co najmniej 14 osób zostało rannych. W nocy w szpitalu zmarły dwie poszkodowane osoby - kobieta i mężczyzna. Rano poinformowano o śmierci kolejnej kobiety. Jak podał szef MSW Austrii Karl Nehammer, w szpitalu zmarła kobieta w wieku 40-50 lat.

Szef MSW we wtorek obwinił za atak w Wiedniu zwolennika dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Szef MSW nazwał sprawcę zamachu "islamskim terrorystą". To jedyny znany na razie napastnik.