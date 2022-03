Atak Rosji na Ukrainę. UNHCR: do 1 marca niemal 836 tysięcy uchodźców wojennych opuściło Ukrainę

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z zaatakowanego kraju - do 1 marca - uciekło już prawie 836 tys. osób - podało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby Ukrainę opuściło ponad 170 tysięcy osób.

We wtorek informowano o około 660 tysiącach uchodźców, którzy od początku rosyjskiej agresji opuściły Ukrainę.

Z łącznej liczby niemal 836 tysięcy osób zmuszonych do ucieczki z Ukrainy, prawie 454 tysiące znalazły się w Polsce - oblicza UNHCR. - Polska to kraj, do którego udaje się najwięcej mieszkańców Ukrainy - sprecyzowano.