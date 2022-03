"Rosyjskie rakiety i kule są wymierzone w Kijowie i okolicach także w cywilów"

- W Kijowie zdarzają się już putinowscy ludzie, którzy dokonują aktów dywersyjnych. Dlatego co chwilę słychać gdzieś strzały. Obrona terytorialna stara się tego pilnować i zwalczać ten proceder. Rakieta uderzyła pod Kijowem w dziewiąte piętro budynku, w którym byli ludzie. Jest niebezpiecznie. Ukraińscy chłopcy dzielnie się bronią. Rosyjskie rakiety nie są wymierzone tylko w punkty wojskowe, ale walą w cywilne obiekty. Chyba po to, aby wystraszyć społeczeństwo. Ludzie są w schronach, podziemiach, garażach pod blokami - relacjonował w rozmowie z PAP w poniedziałek wieczorem o. Marek Gromotka.

"Alarmy słyszę co chwilę"

- Alarmy słyszę co chwilę, ale nie schodzę od razu. Robię to dopiero, gdy poważniej trzęsie domem - powiedział.

- Na mszę przychodzą odważni. To pojedyncze osoby. Eucharystię odprawiam cichą. Służę jak mogę. Proboszczowie są w diecezji kijowskiej na miejscu. To budujące - dodał.

"Społeczeństwo wyzwoliło w sobie bardzo mocne więzi braterstwa"

- Wszystko jest w ręku Pana Boga. Chociaż cierpienia człowiek się boi. Jestem także w kapelaństwie, więc dostaję sygnały, że brakuje krwi. Szczególnie grupy zerowej. Ludzie jednak idą i oddają. Społeczeństwo wyzwoliło w sobie bardzo mocne więzi braterstwa. Ludzie do mnie dzwonią i pytają, czy czegoś nie potrzebuję. Chcą ryzykować i mi dostarczać różne rzeczy, ale na szczęście wszystko mam. Mówię ludziom, że dobro zwycięży. Niestety, Rosjanie kierują ogień do cywilów. To niestety ponura prawda o tym, co się tu dzieje - powiedział o. Gromotka.