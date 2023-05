Ukraina "nie może tracić więcej czasu"

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 455 dni. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Kyryło Budanow powiedział japońskiemu nadawcy NHK, że Ukraina ma już minimalną ilość broni, niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy. - Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie - powiedział Budanow. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.