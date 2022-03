Biden: Putin jest przyparty do ściany. Rozważa użycie broni biologicznej i chemicznej

Prezydent USA Joe Biden wyraził w poniedziałek pogląd, że rosyjskie oskarżenia, iż Ukraina posiada broń biologiczną i chemiczną mogą świadczyć o tym, że Władimir Putin sam rozważa użycie takich broni w wojnie z Ukrainą. Oznajmił także, że informacje wywiadowcze wskazują, że Rosja rozważa nowe cyberataki przeciwko Stanom Zjednoczonym.

- Władimir Putin wie jedną rzecz bardzo dobrze. Liczył na to, że będzie w stanie podzielić członków NATO. Nigdy nie przypuszczał, że NATO będzie w stanie w sposób zdecydowany stać jednym frontem. Jestem przekonany, że NATO w całej swojej historii nie było bardziej zjednoczone i silne – zapewnił prezydent USA Joe Biden.

Amerykański przywódca przyznał, że "dość chwiejną postawę" wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie prezentują Indie, ale inne kraje – Japonia, Australia wykazują się bardzo zdecydowanym podejście.

- Putin jest przyparty do ściany i daje teraz fałszywe sygnały, które fabrykuje, w tym twierdzenia, że my, Ameryka, mamy w Europie broń biologiczną i chemiczną, co jest po prostu nieprawdą - powiedział Biden na spotkaniu z biznesmenami. - Oni sugerują też, że Ukraina ma broń biologiczną i chemiczną. To jasna oznaka, że on rozważa użycie obu rodzajów tych broni - dodał prezydent.

Biden ostrzega przed rosyjskimi cyberatakami

Joe Biden oświadczył również biznesmenom, że obecnie "czynem patriotycznym" jest lepsze zabezpieczenie ich firm przed ewentualnymi rosyjskimi cyberatakami. "Dziś moja administracja ponawia te ostrzeżenia w oparciu o zmieniające się informacje wywiadowcze, które wskazują, że rosyjskie władze rozważają opcje do potencjalnych cyberataków" - dodał.

"To krytyczny moment, by przyspieszyć naszą pracę w celu polepszenia krajowego cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia naszej narodowej odporności. Ostrzegałem wcześniej przed potencjałem Rosji do przeprowadzenia wrogich cyberdziałań przeciwko Stanom Zjednoczonym, w tym w ramach odpowiedzi na bezprecedensowe koszty, które nałożyliśmy na Rosję z partnerami" - napisał Biden w oświadczeniu.

Prezydent podkreślił, że choć rząd wykorzysta wszystkie narzędzia, by zapobiec i odpowiedzieć na ataki, to infrastruktura krytyczna jest w dużej mierze w rękach firm prywatnych. Wezwał te firmy to "przyspieszenia wysiłków, by zamknąć swoje cyfrowe wrota".

"Działania przygotowawcze" hakerów

Doradczyni prezydenta USA ds. cyberbezpieczeństwa Anne Neuberger wyjaśniła, że władze nie posiadają informacji na temat konkretnych przygotowywanych ataków, ale widzą "działania przygotowawcze".

- To może znaczyć skanowanie stron internetowych lub polowanie na słabe punkty. Najbardziej niepokojące jest to, że nadal widzimy znane podatności, na które istnieją łatki - powiedziała Neuberger. Dodała, że administracja podzieliła się tymi informacjami z kluczowymi firmami.

