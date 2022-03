Atak Rosji na Ukrainę. Dziennikarz Superwizjera widział bombardowanie Irpienia. "To było miasteczko, został gruz"

Było miasteczko dla 60 tysięcy osób. Pozostał jedynie gruz

Każdą chwilę wykorzystują na przygotowywanie obrony

Przedlacki nie widział w Ukraińcach obezwładniającego strachu. - Każdą chwilę wykorzystują na przygotowanie miasta, siebie, miejsca, w którym będą się bronić - mówił. - To są ludzie, którzy faktycznie rozumieją, że walczą o swój byt, o swoje życie, o przestrzeń do życia, przyszłość swoją, swoich dzieci, najbliższych, i dlatego to, co robią na Ukrainie, to nie jest jakiś opor tu i tam, tylko prawdziwa fala nienawiści, oporu przeciwko wojsku Putina. Dlatego Ukraińcy bronią się dziesiąty dzień przeciw przeważającym siłom wroga.