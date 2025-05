Atak na szpital w Sudanie Południowym. Są zabici i ranni

Sudan jest położony w północno-wschodniej części Afryki Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Co najmniej siedem osób zginęło, a 20 zostało rannych w sobotnim nalocie na szpital prowadzony przez organizację Lekarze bez Granic w Sudanie Południowym. Zaatakowana placówka medyczna w mieście Old Fangak jest jedyną w regionie, z jej usług korzysta ponad 100 tysięcy osób. Władze lokalne podkreślają, że bilans ofiar może wzrosnąć.

Kluczowe fakty: Atak na szpital Lekarze bez Granic został przeprowadzony nad ranem.

Zaatakowano też okolice rynku w Old Fangak, co wywołało powszechną panikę.

Misja ONZ w Sudanie Południowym oceniła, że kraj balansuje na krawędzi wojny domowej.

Organizacja Lekarze bez Granic (MSF) podkreśliła w sobotnim oświadczeniu, że nalot jest "oczywistym pogwałceniem prawa międzynarodowego".

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do ataku i kto stoi za jego przeprowadzeniem.

"Szpital w Old Fangak jest jedyną placówką medyczną w okręgu, z usług której korzysta ponad 110 tysięcy osób, które i tak miały bardzo ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej" - poinformowała organizacja Lekarze bez Granic.

Atak na szpital w Old Fangak Źródło: Medecins Sans Frontieres/Reuters

Atak nad ranem

Bombardowanie szpitala nastąpiło tuż po godz. 4 rano czasu lokalnego, nieco później lotnictwo zaatakowało też okolice rynku w Old Fangak, co wywołało powszechną panikę - podała agencja Associated Press, powołując się na naocznych świadków.

Jak komentowała Associated Press, sobotnie naloty są dowodem dalszej eskalacji konfliktu, w którym wojska rządowe, wspierane przez jednostki specjalne z Ugandy, intensyfikują ataki na siły opozycji.

Zaatakowany szpital w Old Fangak Źródło: Medecins Sans Frontieres/Reuters

Misja ONZ w Sudanie Południowym oceniła w marcu, że kraj balansuje na krawędzi wojny domowej. W połowie lutego tego roku rozpoczęły się walki między wojskiem rządowym, czyli Południowosudańskimi Siłami Obrony Ludu (SSPDF), a paramilitarnymi oddziałami Białej Armii w stanie Nil Górny.

Członkowie grupy bojowników pochodzą głównie z grupy etnicznej Nuer, skonfliktowanej z plemieniem Dinka.

Szpital w Old Fangak Źródło: Medecins Sans Frontieres/Reuters

Sytuacja w Sudanie

Sudan Południowy uzyskał niepodległość od Sudanu w 2011 roku i jest najmłodszym państwem na świecie.

W grudniu 2013 roku kraj pogrążył się w wojnie domowej, opartej na podziałach etnicznych między Dinkami a Nuerami. W trwającym pięć lat konflikcie zginęło ponad 400 tysięcy osób, a około czterech milionów zostało wysiedlonych. Na mocy porozumienia pokojowego z 2018 roku utworzono rząd jedności narodowej i zaplanowano wybory ogólnopaństwowe na luty 2023 roku, ale zostały one początkowo przełożone na grudzień 2024 roku, a następnie na rok 2026.

Konflikt w Sudanie Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz