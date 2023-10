Premier Netanjahu: Hamas to Państwo Islamskie. Ten podły wróg chciał wojny i dostanie wojnę

- Hamas to Państwo Islamskie . I pokonamy go tak samo jak oświecony świat pokonał Państwo Islamskie. Ten podły wróg chciał wojny i dostanie wojnę – oświadczył Netanjahu.

W walkach między Hamasem a Izraelem zginęło już ponad 1,5 tysiąca ludzi

Izraelskie kanały telewizyjne podały w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu wzrosła do 900 Izraelczyków. Co najmniej 2600 zostało rannych, a dziesiątki wzięto do niewoli. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że w izraelskich nalotach zginęło już co najmniej 687 Palestyńczyków, a 3726 zostało rannych.