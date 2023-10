"Izraelskie Bucze": dlaczego kibuce tak bardzo ucierpiały w wyniku ataku Hamasu

Palestyńscy sąsiedzi

Mieszkańcy Nahal Oz są przyzwyczajeni do życia w pobliżu terytorium kontrolowanego przez palestyńskich terrorystów. Zawsze wiedzieli, że gdy zawyją syreny, powinni uciekać do schronu. W dniu ataku Hamasu, gdy włączył się alarm, siedzieli w schronie przez dłuższy czas i stopniowo zaczęli sobie zdawać sprawę, że pomoc nie nadejdzie - podała BBC.

Emerytowany generał Noam Tibon udał się z Tel Awiwu do Nahal Oz, by ratować rodzinę syna, Amira, dziennikarza izraelskiego dziennika "Haarec". Dom Amira został otoczony przez bojowników Hamasu. Dzięki pomocy ojca, który sprowadził do kibucu grupę żołnierzy, Amir i jego rodzina żyją. - Warunki umowy między nami a państwem zawsze były jasne: my chronimy granicę, a państwo chroni nas - powiedział po tej akcji Tibon, dodając, że państwo Izrael nie wywiązało się ze swojej części porozumienia.