Cyberatak na Europejską Agencję Leków. Zajmują się między innymi szczepionkami na COVID-19

EMA, mająca swoją siedzibę w Amsterdamie (a wcześniej, przed brexitem w Londynie), jest agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za ocenę i dopuszczanie do użytku w krajach Wspólnoty wyrobów medycznych, w tym leków, szczepionek i aparatury medycznej.

Nie jest jasne, kiedy doszło do ataku, kto go dokonał i czy doszło do przejęcia jakichś danych - podała agencja Reutera, przypominając, że w czasie pandemii COVID-19 zwiększyła się liczba cyberataków wymierzonych w instytucje związane z systemem ochrony zdrowia.