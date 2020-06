"Jeśli Północ podejmie taki krok, zapłaci za to". Wojsko Korei Południowej w "stanie pełnej gotowości"

Relacje między dwoma państwami koreańskimi gwałtownie się w ostatnich dniach pogorszyły. We wtorek, po serii krytycznych komunikatów pod adresem Seulu, Korea Płn. wysadziła w powietrze biuro łącznikowe obu krajów w Kaesong. Pjongjang ogłosił, że wyśle żołnierzy do nieczynnego wspólnego kompleksu przemysłowego w mieście Kaesong oraz do wspólnego ośrodka turystycznego w Górach Diamentowych (Kumgang). Reżim odrzucił złożoną przez Seul propozycję rozmów w tej sprawie.